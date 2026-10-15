Китай і КНДР відкрили чотирисмуговий міст через Ялуцзян — Asharq Al-Awsat

У китайському прикордонному місті Даньдун у провінції Ляонін відкрили новий чотирисмуговий автомобільний міст через річку Ялуцзян, який сполучає Китай із Північною Кореєю. Споруда завдовжки 3026 метрів має сприяти нарощуванню транскордонної торгівлі між країнами, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Перед відкриттям біля мосту зібралися сотні людей. За даними кореспондентів AFP, пізно вранці вантажівки з прапорами обох країн почали рух в обох напрямках; деякі північнокорейські автомобілі були прикрашені квітами.

Відкриття після багаторічної затримки

За даними південнокорейського агентства Yonhap, будівництво мосту завершили у 2014 році, однак його введення в експлуатацію затрималося через відсутність під’їзних доріг і митної інфраструктури на північнокорейському боці. Під час пандемії COVID-19 КНДР також закрила кордони, а залізничне сполучення між двома країнами відновили лише в березні після шестирічної перерви.

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За повідомленням Xinhua, прем’єр-міністр Китаю Лі Цян, який долучився до церемонії відеозв’язком, назвав міст символом дружби Пекіна та Пхеньяна. За його словами, відкриття споруди посилить економічну й торговельну співпрацю, а також полегшить контакти між людьми.

Новий маршрут для вантажів

Новий перехід має замінити розташований нижче за течією Сино-корейський міст дружби — вузький залізнично-автомобільний міст. Експерт із КНДР Лім Иль Чхоль з університету Кьоннам заявив AFP, що перевезення важких вантажів, зокрема промислового обладнання, сировини, будівельних матеріалів та енергетичних поставок, старим мостом потребувало особливої обережності через його стан.

На думку експерта, новий міст зробить такі перевезення простішими та ефективнішими і може збільшити вантажопотік утричі або вчетверо. Відкриття відбулося наступного дня після повідомлення державного агентства KCNA про запуск КНДР двох типів крилатих ракет із підводного човна.

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