Китай і Лаос відкрили центр підготовки пілотів у Бан Кеун — ABC News Australia

Китай і Лаос відкрили спільний центр підтримки та підготовки на новозбудованому аеродромі Бан Кеун, приблизно за 50 кілометрів на північ від столиці Лаосу В'єнтьяна. Обидві країни заявляють, що об'єкт призначений для підготовки пілотів Військово-повітряних сил Лаосу, повідомляє ABC News.

Міністерство оборони Китаю повідомило, що Китайсько-лаоський спільний центр підтримки та підготовки офіційно відкрили 29 вересня. За заявою відомства, центр спільно утримуватимуть та експлуатуватимуть дві сторони; він має допомогти Лаосу посилити підготовку пілотів військової авіації. У Пекіні також наголосили, що об'єкт не спрямований проти третіх сторін і має сприяти практичній військовій співпраці та регіональній стабільності.

Літаки вже на аеродромі

Супутникові знімки, які проаналізувало агентство Reuters і які були зроблені 30 вересня, показали злітно-посадкову смугу завдовжки близько 2 тисяч метрів, вісім літаків і кілька транспортних засобів на території об'єкта. На думку аналітиків, літаки, ймовірно, є Hongdu JL-8, також відомими як K-8. Це двомісні навчальні літаки, здатні виконувати також завдання легких ударних літаків; ними користуються ВПС Китаю та Лаосу.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Лаос має чотири такі літаки. Reuters також повідомляв, що будівельні роботи на новому об'єкті почалися наприкінці минулого року та ще тривали на момент отримання супутникових знімків.

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Реакція сусідів і оцінки експертів

Представник Міністерства оборони Таїланду, контрадмірал Сурасант Конгсірі, заявив Reuters, що дозвіл на китайський об'єкт є суверенним правом В'єнтьяна. Водночас Таїланд, який має протяжний кордон із Лаосом, продовжить стежити за розвитком ситуації, зокрема з огляду на зміцнення взаємної довіри.

Директор програми Південно-Східної Азії Інституту Лоуї Гантер Марстон вважає, що об'єкт особливо турбуватиме Ханой, оскільки він може свідчити про посилення політичного впливу Пекіна в Лаосі та Камбоджі. Водночас експерт застеріг від завчасних висновків: нинішня смуга, за оцінкою дослідника Девіда Валланса, надто коротка для китайських бомбардувальників, яким потрібно близько 3 тисяч метрів. Інший аналітик, Александр Нілл, припустив, що аеродром могли спроєктувати з можливістю подовження злітно-посадкової смуги.

Частина спостерігачів називає Бан Кеун першою закордонною авіабазою Китаю. Інші експерти заперечують таку оцінку, вказуючи на невеликі розміри перону та недостатню інфраструктуру для тривалого розгортання значних повітряних сил. Китайський військовий експерт Сун Чжунпін заявив, що центр повністю належить Лаосу, не має окремого китайського гарнізону та не передбачає виключних прав Китаю на користування ним.

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