Китай і Пакистан уперше почали спільні армійські навчання — Anadolu Agency
Китай і Пакистан 14 жовтня розпочали перші в історії спільні навчання сухопутних військ Karakoram 2026 на північному заході Сіньцзян-Уйғурського автономного району Китаю. Церемонія відкриття відбулася на тренувальній базі в місті Корла.
Навчання Karakoram 2026
Як повідомляє Anadolu Agency, про початок навчань заявив China Military Bugle — офіційний медіаресурс збройних сил Китаю. Під час заходу представники двох сторін обмінялися досвідом у сфері боротьби з тероризмом.
Пакистанські військові також оглянули деякі зразки китайського озброєння та техніки, зазначило видання.
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Підготовка у високогірній місцевості
Навчання зосереджені на спільних антитерористичних операціях у високогірних районах. Програма передбачає підготовку з керування безпілотниками, пошуку та ураження цілей у русі, а також далекобійної снайперської стрільби.
Крім того, учасники проведуть тренування зі спільного командування та навчання з практичним залученням особового складу. За інформацією China Military Bugle, Karakoram 2026 має поглибити співпрацю сторін і посилити їхню взаємосумісність у боротьбі з тероризмом.