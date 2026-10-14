Китай і Пакистан уперше почали спільні армійські навчання — Anadolu Agency

Китай і Пакистан 14 жовтня розпочали перші в історії спільні навчання сухопутних військ Karakoram 2026 на північному заході Сіньцзян-Уйғурського автономного району Китаю. Церемонія відкриття відбулася на тренувальній базі в місті Корла.

Навчання Karakoram 2026

Як повідомляє Anadolu Agency, про початок навчань заявив China Military Bugle — офіційний медіаресурс збройних сил Китаю. Під час заходу представники двох сторін обмінялися досвідом у сфері боротьби з тероризмом.

Пакистанські військові також оглянули деякі зразки китайського озброєння та техніки, зазначило видання.

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Підготовка у високогірній місцевості

Навчання зосереджені на спільних антитерористичних операціях у високогірних районах. Програма передбачає підготовку з керування безпілотниками, пошуку та ураження цілей у русі, а також далекобійної снайперської стрільби.

Крім того, учасники проведуть тренування зі спільного командування та навчання з практичним залученням особового складу. За інформацією China Military Bugle, Karakoram 2026 має поглибити співпрацю сторін і посилити їхню взаємосумісність у боротьбі з тероризмом.

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