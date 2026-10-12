Китай мобілізував понад 2 тисячі пожежників через вогонь у Монголії — ECNS

У північному автономному районі Китаю Внутрішня Монголія вздовж кордону з Монголією розгорнули понад 2 тисячі пожежників, щоб стримати природну пожежу, яка наближається до китайської території. Про це повідомляє ECNS з посиланням на місцеву владу.

Пожежа виникла 9 жовтня

За даними видання, займання сталося близько 13:00 9 жовтня на території Монголії вздовж кордону, поблизу хошуну Східний Уджимчин округу Шилін-Гол. Рельєф місцевості та вітер сприяли наближенню вогню до Китаю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підрозділи патрулюють кордон

Влада активувала режим екстреного реагування і залучила Мобільний пожежно-рятувальний корпус Внутрішньої Монголії, а також місцеві професійні та напівпрофесійні команди.

Пожежників розмістили на окремих ділянках кордону. Вони патрулюють із протипожежним обладнанням і готові реагувати на подальше поширення пожежі. Станом на останнє оновлення роботи зі стримування вогню тривали, а пожежа не перетнула кордон Китаю.

Читай нас у