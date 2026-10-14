Китай направив авіаносну групу на чолі з Ляоніном у західний Тихий океан — The Japan Times

Китай направив авіаносну групу на чолі з «Ляоніном» для спільних військових навчань у західній частині Тихого океану. Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на Міністерство оборони Китаю в Пекіні.

Пекін назвав навчання плановими

Китайське оборонне відомство заявило, що маневри організували відповідно до щорічного плану підготовки. Їхньою метою назвали перевірку та підвищення рівня підготовки авіаносної групи в умовах, наближених до реальних, а також розвиток її спроможностей виконувати завдання.

У відомстві також наголосили, що навчання відповідають міжнародному праву та практиці й не спрямовані проти конкретної країни або цілі. Інших деталей щодо маневрів китайська сторона не оприлюднила.

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Попередні інциденти з японськими силами

Останніми роками Китай дедалі частіше направляє військово-морські сили далеко в західну частину Тихого океану. У Токіо ця активність викликає занепокоєння: японські оборонні посадовці називали цей район уразливим напрямком.

Зростання інтенсивності навчань призвело до більшої кількості близьких контактів між китайськими військовими та Силами самооборони Японії. У червні Пекін звинуватив Токіо в небезпечній розвідці поблизу китайських сил і провокаційних діях під час понад 40 днів навчань авіаносної групи «Ляонін» у відкритому морі. Японський Об'єднаний штаб відкинув ці звинувачення та заявив, що продовжуватиме професійне спостереження за водами й повітряним простором поблизу Японії, надаючи пріоритет безпеці.

Минулого грудня винищувачі з «Ляоніна» двічі брали на радар літаки Повітряних сил самооборони Японії над міжнародними водами на південний схід від префектури Окінава. Влітку минулого року Китай також направляв «Ляонін» та ще один авіаносець у західну частину Тихого океану; Токіо заявляв, що наближення китайських літаків до японських створювало ризик зіткнень.

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