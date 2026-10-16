Китай відкинув заклики до участі в переговорах про ядерне роззброєння — Anadolu Agency

Китай заявив, що залучення Пекіна до переговорів про ядерне роззброєння було б ані справедливим, ані обґрунтованим. Це прозвучало після заяви президента США Дональда Трампа про консультації Вашингтона з Китаєм і державою-агресором росією щодо денуклеаризації, повідомляє Anadolu Agency.

Позиція Пекіна

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що ядерні сили КНР мають зовсім інший масштаб, ніж арсенали США та росії. Її слова Anadolu Agency наводить із посиланням на державне видання Global Times.

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За словами Мао Нін, Пекін уже багато разів висловлював свою позицію з цього питання. Вона також заявила, що США як країна з великим ядерним арсеналом мають сумлінно виконувати особливу та першочергову відповідальність за ядерне роззброєння. Речниця назвала це широким консенсусом міжнародної спільноти.

Оцінки ядерних арсеналів

За оцінкою Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, станом на січень 2026 року Китай мав приблизно 620 ядерних боєголовок. Для порівняння, США мали 5 042 боєголовки, а росія — 5 420.

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