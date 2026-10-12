Китай оприлюднив 19 заходів для прискорення технологічних інновацій — ECNS

У Китаї Центральний комітет Комуністичної партії та Державна рада оприлюднили керівні принципи для прискорення розвитку так званих нових якісних продуктивних сил. Документ передбачає 19 заходів у п’яти напрямах, серед яких пріоритет відведено технологічним інноваціям, комерціалізації наукових розробок і тіснішій взаємодії науки з промисловістю, повідомляє ECNS.

Роль бізнесу у дослідженнях

Керівні принципи передбачають створення системи резервування коштів компаній на дослідження і розробки, а також підвищення додаткових податкових відрахувань на такі витрати. Корпоративні дослідницькі проєкти, що відповідатимуть національним стратегічним потребам, зможуть отримувати статус національних у встановленому порядку.

За оцінкою Національного бюро статистики Китаю, у 2025 році на компанії припадатиме понад 77% загальних витрат країни на дослідження та розробки. Головний економіст Zheshang Securities Лі Чао заявив, що ставка додаткового податкового відрахування для технологічних компаній може зрости зі 100% до 120%.

Дослідник Jiangsu Su Merchants Bank Фу Їфу охарактеризував ці заходи як суттєвий перехід від розподілу інноваційних ресурсів під проводом держави до більшої ролі бізнесу. Представник Національної комісії з розвитку та реформ Китаю водночас зазначив, що влада має коригувати ринкові збої, підтримувати чесну конкуренцію та протидіяти неефективним витратам і дублюванню проєктів.

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ШІ та оновлення промисловості

Документ також підтримує використання цифрових, інтелектуальних і зелених технологій для модернізації традиційних галузей. Окремо визначено курс на розвиток нових галузей, що мають стати опорними, та механізмів для підтримки інвестицій і розподілу ризиків у перспективних секторах.

Серед пріоритетів — просування ініціативи AI Plus для розширення застосування штучного інтелекту в різних сферах. Керівні принципи передбачають створення систем технологічного моніторингу, попередження ризиків та реагування на надзвичайні ситуації, щоб забезпечити безпечне, надійне й контрольоване використання ШІ.

Документ також заохочує довгострокове фінансування технологічних стартапів на ранніх стадіях, лістинг технологічних компаній, що відповідають вимогам, і мобільність дослідників між університетами, науковими установами та бізнесом. Керівні принципи заохочують іноземні венчурні фірми розширювати діяльність у Китаї та підтримують розвиток глобальних інноваційних мереж.

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