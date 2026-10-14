Китай оприлюднив план розвитку залізничних технологій до 2030 року — ECNS

Китайська Національна залізнична адміністрація оприлюднила план науково-технологічних інновацій для залізничної галузі на 2026–2030 роки. Документ передбачає розвиток фундаментальних і передових досліджень, будівництва, технічного оснащення, цифрових залізниць, безпеки та низьковуглецевих технологій, повідомляє ECNS.

До 2030 року влада планує загалом сформувати систему науково-технологічних інновацій, яка має сприяти модернізації залізниць. Упродовж 2026–2030 років Китай має намір створити близько 30 нових галузевих інноваційних баз під егідою адміністрації, досягти проривів щонайменше у 100 ключових технологіях і отримати не менше ніж 500 значних науково-технічних результатів.

Маглев і цифрові технології

План також передбачає щонайменше 20 типових прикладних сценаріїв або демонстраційних проєктів, зокрема для системи експлуатації високошвидкісних поїздів зі швидкістю 400 км/год. У сфері технічного оснащення Китай має поступово просувати дослідження технології високошвидкісного маглева, розрахованого на 600 км/год, а також випробування й перевірку ключових технологій для вітчизняного виробництва.

У залізничній галузі планують розвивати великі моделі, набори даних та обчислювальну інфраструктуру. Документ ставить ціль створити щонайменше 20 якісних галузевих наборів даних і понад 20 типових сценаріїв застосування штучного інтелекту.

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Квитковий сервіс і скорочення викидів

Офіційну платформу продажу квитків 12306 планують перетворити із сервісу купівлі квитків на систему інтелектуальних послуг упродовж усієї поїздки. Вона має пропонувати комплексні рішення для комбінованих маршрутів з урахуванням індивідуальних потреб пасажирів.

Окремий напрям документа присвячений екологічним рішенням. Китай планує демонстраційну експлуатацію дизельних локомотивів зі зниженими викидами та витратою пального, а також локомотивів і рухомого складу з кількома джерелами енергії, зокрема акумуляторами й воднем. Також передбачено створення системи вуглецевого менеджменту, яка має допомогти досягти піку сукупних викидів залізниць до 2030 року.

Станом на кінець 2025 року загальна протяжність діючих залізниць у Китаї становила 165 тис. км, із яких понад 50 тис. км припадало на високошвидкісні магістралі. До 2035 року країна прогнозує збільшення мережі високошвидкісних залізниць до 70 тис. км.

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