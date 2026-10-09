Китай планує повернути зразки з Марса на Землю близько 2031 року — ECNS

Китай планує запустити місію Tianwen-3 приблизно у 2028 році та близько 2031 року повернути на Землю зразки з Марса. Про це повідомляє ECNS з посиланням на CCTV. У разі успіху це стане першим в історії людства поверненням марсіанських зразків на Землю.

Космічна програма Китаю

У матеріалі зазначається, що космічна програма Китаю протягом 70 років розвиває дослідження далекого космосу — від Місяця до Марса.

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Серед місій, які розширюють можливості країни у космосі, ECNS називає програми Chang'e та Tianwen.

Оцінка експерта

Експерт із дослідження далекого космосу Сунь Цзечжоу сказав, що Марс може здаватися далеким, однак порівняно з іншими планетами Сонячної системи він розташований відносно близько. За його словами, люди прагнуть вийти за межі звичного та побачити світ на власні очі.

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