Китай показав Y-20B з агрегатами дозаправлення в повітрі — South China Morning Post

У Китаї оприлюднили фотографію важкого транспортного літака Y-20B Повітряних сил Народно-визвольної армії Китаю, оснащеного підкрильними агрегатами для дозаправлення літаків у повітрі. Це, ймовірно, перше офіційне фото Y-20B у конфігурації багатоцільового літака-транспортника та повітряного танкера, повідомляє South China Morning Post.

Знімок 14 жовтня опублікувала газета PLA Daily. На ньому чотиримоторний літак у стандартному сірому військовому забарвленні стоїть із відкритою задньою вантажною рампою, а позаду нього розміщена вантажівка з обладнанням. У підписі до фото зазначалося, що неназваний підрозділ ВПС проводив навчання із завантаження техніки.

Ідентифікація літака

PLA Daily не назвала модель літака, однак державна China Media Group та акаунт China Military Bugle, що належить Центру новин НВАК, ідентифікували його як Y-20B. Військовий коментатор Фу Цяньшао в матеріалі China Media Group від 19 жовтня заявив, що літак має достатній внутрішній запас пального для дозаправлення середніх і важких винищувачів без встановлення додаткових баків у вантажному відсіку. Це, за його словами, дає змогу зберігати місце для особового складу чи обладнання.

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Китайський військовий коментатор ще 13 жовтня дійшов висновку, що конфігурація багатоцільового транспортного літака-танкера вже офіційно надійшла на службу, посилаючись на фотографії Y-20B у лівреї ВПС із встановленими агрегатами дозаправлення. Водночас фото від 14 жовтня підтверджує використання такої конфігурації під час навчань, але не встановлює точну дату початку її експлуатації як танкера.

Модернізована версія

У серпні державний телеканал CCTV повідомляв, що Y-20B є модернізованою версією транспортного Y-20A з китайськими двигунами WS-20 та може переобладнуватися на повітряний танкер за допомогою знімного оснащення. Первісний Y-20A використовує російські турбореактивні двигуни Д-30КП-II. За оцінкою аналітика китайської військової авіації Андреаса Рупрехта, станом на серпень 2025 року в експлуатації було приблизно 90 транспортників і танкерів сімейства Y-20A, а близько двох десятків Y-20B перебували на службі або очікували постачання.

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