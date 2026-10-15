Китай посів друге місце у світі за запасом іноземних інвестицій — ECNS

Міністерство комерції КНР повідомило, що у 2025 році обсяг накопичених іноземних інвестицій Китаю сягнув 26,8 трлн юанів, що в повідомленні оцінено приблизно у $4 трлн. За цим показником країна посіла друге місце у світі.

Дані міністерства

Показник зростав шостий рік поспіль, за даними відомства. Ці дані міністерство озвучило на пресконференції, про яку 15 жовтня 2026 року повідомило ECNS.

У повідомленні ECNS суму наведено одночасно у юанях і доларовому еквіваленті. Йдеться про показник за 2025 рік.

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Річна звітність підприємств

Паралельно міністерство повідомило про річну звітність підприємств з іноземними інвестиціями. За даними відомства, 461 тис. підприємств з іноземними інвестиціями подали річні звіти.

Кількість підприємств, що подали звітність, була на 5,7% більшою, ніж роком раніше. Обидва показники міністерство представило під час однієї пресконференції.

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