Китай прагне довести частку кваліфікованих працівників до 35% — ECNS

Китай планує до 2030 року збільшити частку кваліфікованих працівників серед зайнятої робочої сили до 35%. Про цей цільовий показник 10 жовтня повідомило Міністерство людських ресурсів і соціального забезпечення КНР, передає ECNS.

Восьмирівнева система навичок

На пресконференції генеральний директор профільного департаменту міністерства У Лідуо заявив, що країна продовжить запровадження нової восьмирівневої системи оцінювання професійних навичок. За його словами, влада також надалі впроваджуватиме інші заходи для кваліфікованого персоналу.

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Кар’єрне зростання та оплата праці

Китай також просуватиме виконання настанов щодо розподілу заробітної плати для кваліфікованого персоналу. У Лідуо сказав, що запровадження системи кваліфікацій і виконання настанов щодо оплати є окремими напрямами цієї роботи. За його словами, ці заходи мають забезпечити працівникам можливості для кар’єрного зростання та гарантовану винагороду за працю.

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