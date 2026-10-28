Китай провів військові консультації у Франції та Німеччині — South China Morning Post

Делегація Народно-визвольної армії Китаю провела стратегічні консультації з питань оборони у Франції та Німеччині. Візити відбулися з 21 до 28 жовтня, повідомляє South China Morning Post із посиланням на заяву Міністерства оборони КНР.

Теми переговорів

Китайська делегація окремо обговорила з представниками Франції та Німеччини двосторонні відносини, контакти між збройними силами, міжнародну й регіональну безпекову ситуацію, а також інші питання, що становлять спільний інтерес.

За повідомленням китайського оборонного відомства, сторони домовилися посилювати стратегічну комунікацію, зміцнювати взаємну довіру та розширювати оборонні обміни і співпрацю. Париж і Берлін публічно не коментували ці візити, а Пекін не розкрив склад своєї делегації.

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Торгова напруженість

Консультації пройшли на тлі посилення торговельної напруженості між Пекіном і Європою. На початку жовтня Франція та Німеччина спільно підписали пропозицію щодо нового торговельного механізму, який передбачає обмеження доступу на ринок Європейського Союзу для країн, що спричиняють викривлення ринку. Цей захід широко розглядали як спрямований проти Китаю.

У відповідь Міністерство комерції КНР закликало Париж і Берлін не заохочувати ЄС до застосування протекціоністських інструментів. Нинішня поїздка стала першим візитом делегації таких консультацій до Європи з 2023 року, коли китайські представники відвідали Велику Британію та Францію.

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