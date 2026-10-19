Китай виділив 250 млрд юанів на програму обміну старих товарів — NDTV

Китай виділив 250 млрд юанів, або близько 37 млрд доларів, на програму субсидій для споживачів, які замінюють старі товари на нові смартфони, розумні окуляри та енергоефективну побутову техніку. До серпня програма підтримала продажі на 1,55 трлн юанів, повідомляє NDTV з посиланням на Barron's і Державний комітет з розвитку та реформ КНР.

Умови субсидій

Програма передбачає субсидію в розмірі 15% вартості смартфонів, планшетів, смартгодинників і розумних окулярів ціною до 6 тис. юанів. Максимальна виплата становить 500 юанів на один товар. Наприклад, знижка на ШІ-окуляри вартістю 3 тис. юанів може сягнути 450 юанів.

Програма також охоплює шість категорій побутової техніки, однак субсидії доступні лише для моделей, що відповідають найвищим стандартам енерго- або водоефективності. Заступник міністра комерції Шен Цюпін заявив, що влада прагне використовувати новий попит для спрямування нової пропозиції, а нову пропозицію — для формування попиту.

У серпні продажі комунікаційного обладнання у великих роздрібних мережах зросли на 27,3% у річному вимірі. Продажі розумних окулярів на великих онлайн-платформах за перші вісім місяців року збільшилися на 120%, за даними Міністерства комерції КНР. У межах програми вже субсидували придбання 108 млн цифрових і розумних продуктів.

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Слабкий внутрішній попит

Водночас субсидії не усунули проблеми слабкого внутрішнього попиту. ВВП Китаю в липні—вересні зріс на 4,5% у річному вимірі після 4,3% у попередньому кварталі. За перші дев'ять місяців 2026 року економіка зросла на 4,6%, однак роздрібні продажі у серпні додали лише 0,4%, а у вересні — 1,1%.

Інвестиції в основні фонди за дев'ять місяців скоротилися на 7,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Інвестиції у нерухомість за перші три квартали впали на 20,2%. Економічний експерт Абгінав Тріпаті заявив NDTV, що експортно орієнтований виробничий сектор Китаю зберігає сильні позиції, тоді як внутрішній попит та інвестиції не набирають темпу.

Експорт Китаю у вересні зріс на 36,3% у річному вимірі, а профіцит зовнішньої торгівлі за дев'ять місяців 2026 року досяг 938,1 млрд доларів. Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання економіки КНР на 2026 рік із 4,6% до 4,5%, а на 2027 рік — із 4,1% до 4%. Фонд пов'язав перегляд зі слабким споживанням, зниженням інвестицій і проблемами сектору нерухомості, які лише частково компенсує сильний експорт.

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