Китай відмовився брати участь у врегулюванні війни в Україні – президент Німеччини

Пекін не зацікавлений у проведенні тристоронньої зустрічі на вищому рівні за участю США та Росії для обговорення шляхів завершення війни в Україні. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр за результатами спілкування з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

За словами німецького президента, попри можливу присутність Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна на майбутньому саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені, китайська сторона підкреслила відсутність підготовки до переговорів щодо українського питання.

Очільник КНР Сі Цзіньпін наголосив, що вважає війну європейським конфліктом, у врегулюванні якого мають брати участь насамперед самі європейські країни, що спростовує попередні чутки в ЗМІ про можливий тристоронній саміт.

Джерело: Yahoo.

Державний секретар США Марко Рубіо у кулуарах дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 в Атланті заявив, що наразі немає підстав стверджувати про наближення переговорного врегулювання війни Росії проти України. Також він висловив сумнів, що російський диктатор путін зупиниться, навіть якщо отримає весь Донбас.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті не подав жодних сигналів про готовність Москви до мирних переговорів щодо України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін можуть провести нові переговори вже у листопаді. Можливість зустрічі обговорили представники Вашингтона та Москви.

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