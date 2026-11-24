Китай 25 листопада планує запустити до своєї космічної станції «Тяньгун» корабель «Шеньчжоу-24». Уперше в історії китайської пілотованої космічної програми до екіпажу увійде іноземний астронавт — громадянин Пакистану Мухаммад Зішань Алі. Він проведе на орбіті близько тижня, а тим часом один із китайських астронавтів залишиться на станції ще на пів року, щоб завершити річний експеримент із перебування людини в космосі.

За інформацією Управління програми пілотованих космічних польотів Китаю (CMSA), старт ракети-носія з кораблем «Шеньчжоу-24» запланований на 8:18 ранку за пекінським часом. За київським часом це буде 2:18 ночі 25 листопада.

Ракету запустять із космодрому Цзюцюань, який розташований у пустелі Гобі на північному заході Китаю. Перед стартом представники космічної програми представили склад екіпажу та розповіли про завдання майбутньої місії.

Хто полетить на станцію «Тяньгун»

Екіпаж «Шеньчжоу-24» складатиметься з трьох астронавтів. Командиром призначили Тан Хунбо, який уже двічі літав у космос. Разом із ним полетить Ву Ї — для нього це буде перший космічний політ. Третім учасником стане пакистанець Мухаммад Зішань Алі. Він увійде в історію як перший іноземний астронавт, який відвідає китайську орбітальну станцію «Тяньгун». Алі працюватиме фахівцем із корисного навантаження, тобто відповідатиме передусім за наукові експерименти та обладнання для їх проведення.

Його участь стала можливою завдяки співпраці Китаю та Пакистану в космічній галузі. Для обох країн це перший спільний політ у межах китайської пілотованої космічної програми. Для Тан Хунбо майбутня місія також стане особливою. Він уже брав участь у польотах «Шеньчжоу-12» та «Шеньчжоу-17». Після нового старту він стане першим китайським астронавтом, який побував на станції «Тяньгун» тричі.

Скільки часу іноземний астронавт проведе в космосі

На відміну від китайських членів екіпажу, які працюватимуть на станції під час планової ротації, Мухаммад Зішань Алі вирушить у короткострокову місію. За попереднім планом, він пробуде на орбіті близько тижня. За цей час пакистанський астронавт долучиться до роботи екіпажу та проведе наукові експерименти в межах спільної програми двох країн. Після завершення завдань він повернеться на Землю на борту корабля «Шеньчжоу-23».

Разом із ним додому вирушать двоє астронавтів попередньої місії — Чжан Чжиюань та Лі Цзяїн. Вони перебувають на станції в межах попередньої ротації екіпажу. Водночас третій учасник попередньої місії, Чжу Янчжу, залишиться на «Тяньгун». Він уже провів на орбіті близько шести місяців і має пробути там ще стільки ж. Таким чином, астронавт завершить експеримент із річним перебуванням людини в космосі.

Навіщо Китаю річна місія на орбіті

За словами речника CMSA Чжан Цзінбо, тривале перебування Чжу Янчжу на станції допоможе краще зрозуміти, як організм людини реагує на життя в космосі протягом року. Під час такого експерименту дослідники зможуть оцінити вплив тривалої невагомості на здоров’я та фізичний стан астронавта. Також вони перевірять технології, які можуть знадобитися для майбутніх довготривалих польотів.

Ці дослідження важливі для планування місій за межі навколоземної орбіти. Що довше людина перебуває в космосі, то більше виникає питань щодо її здоров’я, харчування, фізичної активності та безпеки. Отримані результати мають допомогти підготуватися до складніших експедицій у майбутньому.

Які дослідження проведуть під час місії «Шеньчжоу-24»

Окрім ротації екіпажу, на астронавтів чекає насичена наукова програма. За інформацією китайського космічного агентства, під час місії планують провести близько 90 наукових експериментів і технологічних випробувань. Дослідження охоплюватимуть кілька напрямів:

Наука про життя в космосі. Вчені вивчатимуть процеси, які відбуваються з живими організмами в умовах космічного польоту.

Космічне матеріалознавство. Досліджуватимуть властивості матеріалів і те, як вони поводяться в умовах невагомості.

Фізика рідин і горіння. Експерименти допоможуть зрозуміти, як ці процеси відбуваються за відсутності звичної земної сили тяжіння.

Фундаментальна фізика. Науковці перевірятимуть фізичні явища та закономірності в умовах космосу.

Космічна медицина. Дослідження стосуватимуться здоров’я людини та впливу тривалого перебування на орбіті.

Нові космічні технології. Фахівці перевірятимуть обладнання та рішення, які можуть знадобитися для наступних місій.

Окрему увагу приділять експериментам у межах співпраці Китаю та Пакистану. Алі, зокрема, відповідатиме за роботу з науковими зразками та обладнанням на борту станції.

Місія «Шеньчжоу-24» має стати важливим етапом не лише для китайської космічної програми, а й для міжнародної співпраці в космосі. Вперше до роботи на китайській орбітальній станції долучиться іноземний астронавт, а паралельно Китай продовжить дослідження, необхідні для тривалих польотів людини за межі Землі. Про підготовку до запуску повідомило центральне телебачення Китаю CCTV.

У Китаї пакистанський астронавт Мухаммад Зішан Алі увійде до складу екіпажу місії Shenzhou-24, яка має вирушити на орбітальну станцію «Тяньгун». Він має стати першим іноземним астронавтом на китайській станції та учасником першого спільного польоту китайських і закордонних астронавтів у програмі пілотованої космонавтики КНР.

На китайській космічній станції «Тяньгун» дослідники охолодили хмару з 20 тисяч атомів рубідію до температури 10 пікокельвінів — майже до абсолютного нуля. Це найнижча температура, якої вдалося досягти для атомів, повідомляє Live Science.

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