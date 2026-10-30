Китай виключив із Компартії генерала, який обговорював із Путіним військову співпрацю

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Комуністична партія Китаю підтвердила виключення зі своїх лав 33 посадовців. Серед них — колишній член Політбюро Ма Сінжуй і високопоставлений військовий Чжан Юся, який входив до керівництва збройних сил КНР та зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Чжан Юся обговорював із російським лідером питання військової співпраці.

Чжан Юся раніше обіймав посаду заступника голови Центральної військової ради Китаю – органу, який здійснює керівництво збройними силами країни. Він також був членом Політбюро ЦК КПК.

У листопаді 2023 року Чжан Юся очолив китайську військову делегацію, яка прибула до Москви для переговорів із російським керівництвом. Там він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім міністром оборони Сергієм Шойгу.

Однією з головних тем зустрічей стала військово-технічна співпраця між Китаєм і Росією. Чжан Юся заявив, що делегація приїхала для реалізації домовленостей, досягнутих лідерами двох країн, а також участі в засіданні міжурядової комісії з військово-технічного співробітництва.

Під час переговорів Путін закликав поглиблювати взаємодію у військовій сфері, зокрема в галузі високих технологій. Російський диктатор окремо згадав космічні системи, супутники на високих орбітах і перспективні види озброєнь.

Чжан Юся зі свого боку заявив про готовність Китаю зміцнювати військові зв’язки з Росією. Він також висловив «повагу» до Москви за здатність протистояти західному санкційному тиску.

Рішення щодо Чжан Юся ухвалили в межах партійного розслідування. Його звинуватили в серйозних порушеннях партійної дисципліни та державного законодавства. Детальніші обставини справи потребують окремого підтвердження.

Про це йдеться в комюніке п’ятого пленуму Центрального комітету КПК, оприлюдненому державними ЗМІ Китаю 29 жовтня.

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