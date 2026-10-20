Китай висловив протест Британії через вилучення телефонів — South China Morning Post

Китай подав Великій Британії офіційний протест через тривалі допити китайських громадян прикордонниками та вилучення в них мобільних телефонів і інших електронних пристроїв. Про це з посиланням на заяву посольства КНР у Британії повідомляє South China Morning Post.

Скарги на допити та вилучення пристроїв

За даними китайського дипломатичного представництва, із тривалими затримками, опитуваннями та конфіскацією пристроїв зіткнулися кілька громадян КНР. Серед них були учасники торговельних делегацій, туристи та люди, які відвідували родичів.

У посольстві заявили, що британські прикордонники пояснювали свої дії положеннями Закону Сполученого Королівства про боротьбу з тероризмом і безпеку кордонів 2019 року. Китайська сторона висловила серйозне занепокоєння та повідомила, що й надалі закликатиме Британію припинити, як вона це назвала, свавільні затримання і допити громадян КНР.

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Посольство також порадило китайським мандрівникам захищати особисте майно й приватність, стежити за британськими правилами та за потреби звертатися по консульську допомогу. Подібне попередження дипломати поширювали у грудні: тоді вони заявляли, що прикордонний контроль Британії може застосовувати антитерористичні норми для перевірки документів, телефонів, комп’ютерів і смартгодинників.

Шпигунські звинувачення

Нове попередження з’явилося приблизно через тиждень після щорічного огляду загроз генерального директора MI5 Кена Маккаллума. Він звинуватив Китай у шпигунстві, примусі та втручанні в демократичні процеси.

Маккаллум також повідомив, що MI5 попередила британську академічну спільноту про конкретну китайську структуру, яка, за даними служби, видавала себе за звичайну дослідницьку організацію. За його словами, китайські розвідувальні служби використовували її для фінансування у Британії проєктів у сферах штучного інтелекту та кібербезпеки. Посольство КНР відкинуло ці твердження, назвавши їх вигадкою та наклепом.

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