Китай визначив біля Вейчжоу першу територію проживання китів Брайда — ECNS

Китай визначив морську акваторію площею 335,43 квадратного кілометра поблизу острова Вейчжоу в місті Бейхай, Гуансі-Чжуанський автономний район, першою в країні ключовою територією проживання китів Брайда. У цій зоні рибальство заборонятимуть упродовж восьми з половиною місяців на рік, повідомляє ECNS з посиланням на Міністерство сільського господарства та сільських справ Китаю.

Обмеження на рибальство

Заборона діятиме щороку з грудня до квітня, а також у період літнього мораторію на рибальство в Південнокитайському морі — з 1 травня до 16 серпня. У міністерстві заявили, що новий статус має заповнити прогалину в охороні місць проживання великих китів у прибережних водах Китаю та сприяти збереженню морського біорізноманіття й екосистем рибальства.

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Популяція біля острова

Кити Брайда є мігруючими морськими ссавцями та належать у Китаї до диких тварин першого класу державної охорони. З грудня до квітня води навколо Вейчжоу забезпечують цих китів достатньою кількістю корму й придатними умовами для перебування. У цей час тварини припливають сюди годуватися, розвиватися та зупинятися під час міграції.

Моніторинг акваторії ведуть із 2018 року. За цей час дослідники ідентифікували понад 70 окремих китів Брайда. За даними міністерства, вони формують стабільну дику популяцію зі сталими моделями активності.

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