Китай ввів санкції проти міністрів Парагваю і Белізу — Channel NewsAsia

Китай оголосив у Пекіні про санкції проти міністра комунікацій Парагваю Густаво Вільяте та міністра закордонних справ Белізу Френсіса Фонсеки через дипломатичні відносини їхніх країн із Тайванем. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на заяву китайського МЗС.

Обмеження для посадовців

Санкції передбачають замороження майна й активів Вільяте та Фонсеки у Китаї, відмову у видачі віз, а також заборону китайським організаціям вести з ними бізнес.

Про заходи оголосили через два дні після відзначення національного дня Тайваню. Китай заявляє претензії на самоврядний острів як на свою територію.

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Контакти з Тайванем

Густаво Вільяте написав у соцмережах з нагоди національного дня Тайваню, що Парагвай підтверджує відносини дружби й співробітництва, засновані на спільних цінностях і принципах: самовизначенні народів, правах людини та демократії.

Президент Парагваю Сантьяго Пенья, який називав Тайвань фундаментальним партнером країни, раніше цього року відвідав Тайбей. Під час візиту сторони підписали угоди про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, співпрацю в галузі кібербезпеки, а також інвестиції у штучний інтелект і обчислювальні технології.

Минулого місяця глава МЗС Тайваню Лінь Цзя-лун відвідав Беліз. Тайванське міністерство повідомило, що сторони домовилися поглиблювати двосторонні зв’язки. За даними видання, Тайвань підтримує офіційні дипломатичні відносини з 12 країнами, серед яких в Америці — Парагвай, Беліз, Гватемала та Гаїті.

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