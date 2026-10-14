Китай заявив про наслідки для Тайваню через інцидент із водометом — Channel NewsAsia

Китай заявив, що Тайвань має «нести всі наслідки» після застосування водомета проти китайського рибальського судна поблизу контрольованих Тайванем островів Пратас у Південнокитайському морі. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Інцидент поблизу Пратасу

За інформацією Берегової охорони Тайваню, цього місяця її корабель застосував водомет, оскільки китайське рибальське судно не відреагувало на попередження залишити обмежені води біля островів Пратас. Згодом корабель тайванської берегової охорони зазнав несправності двигуна, а китайське судно, що перебувало поблизу, відбуксирувало його.

Представник Управління у справах Тайваню при уряді Китаю Чень Біньхуа заявив, що Китай має «беззаперечний суверенітет» над Пратасом і прилеглими водами. Він також стверджував, що діяльність суден материкового Китаю в цьому районі є законною та виправданою. Представник китайського відомства не уточнив, які саме наслідки Пекін має на увазі.

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Позиція Тайваню

Посадовець Тайваню, обізнаний із ситуацією навколо Пратасу, сказав Reuters, що берегова охорона під час інциденту здійснювала звичайне правозастосування та діяла дуже обережно й пропорційно.

Острови Пратас розташовані приблизно між південним Тайванем і Гонконгом, більш ніж за 400 км від Тайваню. Вони є національним парком, мають злітно-посадкову смугу та не мають постійного цивільного населення. Їхню повсякденну безпеку забезпечує берегова охорона Тайваню, а не військові.

Тайвань заявляє, що Китай нарощує так звану діяльність сірої зони — дії, які не досягають рівня відкритого воєнного конфлікту. Заступник генерального секретаря Ради національної безпеки Тайваню Лі Вень заявив, що Китай залучає до таких дій ширший спектр суден, зокрема судна міліції та дослідницькі судна.

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