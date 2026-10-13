Китай заявив про свої права у водах на схід від Тайваню — ECNS

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Китай має виключну економічну зону та континентальний шельф у водах на схід від острова Тайвань. За її словами, діяльність Китаю в цих водах здійснюється в межах його суверенних прав і юрисдикції та є законною.

Відповідь на заяву США

Як повідомляє ECNS, Мао Нін зробила цю заяву у відповідь на запитання про оцінку Державного департаменту США. Американське відомство охарактеризувало морську діяльність Китаю поблизу східного узбережжя Тайваню як таку, що «глибоко дестабілізує» ситуацію.

Китайська дипломатка заявила, що, за позицією Пекіна, проблеми та нестабільність у цій частині акваторії спричиняє не китайська сторона.

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Позиція Пекіна щодо Тайваню

Мао Нін також назвала питання Тайваню внутрішньою справою Китаю та заявила про неприйнятність зовнішнього втручання. Вона закликала США дотримуватися принципу одного Китаю і трьох спільних китайсько-американських комюніке, а також обережно підходити до питання Тайваню.

За її словами, Сполучені Штати мають вживати конкретних дій для підтримання загальних відносин між Китаєм і США, а також миру й стабільності в регіоні.

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