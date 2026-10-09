Китай заявив про угоду з ЄС щодо експорту гібридних авто — Politico Europe

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що Пекін і Європейський Союз досягли угоди щодо торгівлі гібридними автомобілями. Про це після дводенних переговорів єврокомісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича з китайськими урядовцями в Пекіні повідомляє Politico Europe.

Заява китайського міністерства

У китайському відомстві зазначили, що після інтенсивних консультацій сторони досягли домовленості щодо торгівлі гібридними автомобілями, яка відповідає правилам Світової організації торгівлі.

Переговори відбувалися в межах зусиль ЄС зі скорочення торговельного дефіциту з Китаєм, який, за даними видання, становить 1 млрд євро на день, а також для зменшення тиску на європейську промисловість.

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Імпорт гібридів із Китаю

Напередодні візиту Шефчовича автомобілі опинилися в центрі обговорень, хоча становлять лише частину торговельного дефіциту. Домовленість могла б запобігти запровадженню ЄС подальших захисних заходів проти китайського автомобільного експорту та потенційно стати зразком для інших галузей.

У жовтні 2024 року ЄС запровадив компенсаційні мита до 35% на суто електричні автомобілі з Китаю. Гібридні автомобілі під ці обмеження не потрапили. Водночас імпорт гібридів із Китаю різко зріс, тоді як європейські виробники, зокрема Volkswagen, стабілізували свої частки ринку суто електричних автомобілів. Лідери ЄС мають розглянути результати торговельних переговорів на зустрічі в Брюсселі наступного четверга.

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