Китай заявив про взаєморозуміння з ЄС щодо гібридних авто — South China Morning Post

У Пекіні, Китай, Китай та Європейський Союз досягли взаєморозуміння щодо торгівлі гібридними автомобілями, повідомило Міністерство комерції КНР за підсумками переговорів у п’ятницю, пише South China Morning Post. Китайська сторона назвала результат взаєморозумінням, але подробиць щодо змісту такої домовленості не надала.

Експорт рідкоземельних мінералів

Пекін також заявив про готовність і надалі пришвидшувати видачу ліцензій на експорт рідкоземельних мінералів до Європи. Сторони продовжать переговори про зниження тарифів і домовленості про мінімальні ціни, які дали б китайським електромобілям змогу виходити на ринок ЄС за нижчою ставкою мита.

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Наступний раунд переговорів

Китайське міністерство оприлюднило 16-пунктну спільну угоду з переліком результатів останнього раунду переговорів. Водночас відповідної версії документа від ЄС на той момент не було. За даними китайської сторони, переговори мають відновити у березні наступного року.

Більшість пунктів стосується подальших консультацій щодо давніх торговельних питань, зокрема медичного обладнання та силових інверторів. Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович, який зустрівся з міністром комерції КНР Ван Вентао та віцепрем’єром Хе Ліфеном, наполягав на обмеженні Пекіном експорту гібридних автомобілів до Європи. Це відбувалося на тлі зростання поставок таких машин останніми місяцями.

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