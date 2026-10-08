Китайське державне телебачення CCTV заявило, що іноземний військовий корабель нібито втратив електроживлення, хід і роботу радара під час стеження за китайським есмінцем «Цзуньї» у Південнокитайському морі. Назву корабля, дату та точне місце цього епізоду не оприлюднили, повідомляє South China Morning Post.

Заява китайського телебачення

За версією CCTV, іноземне судно здійснювало «агресивне близьке стеження» за есмінцем ВМС Народно-визвольної армії Китаю типу 055 під час його звичайних навчань. Офіцер «Цзуньї» Чжан Цзюнь розповів, що китайський корабель збільшив швидкість, змусивши судно, яке його переслідувало, також прискоритися.

За словами Чжана, під час протистояння на іноземному кораблі зникло електроживлення, радар припинив передавати сигнал, а навігаційні вогні згасли. Він стверджує, що це тривало майже пів години, тоді як «Цзуньї» продовжував працювати у звичайному режимі.

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Подібні інциденти у ВМС США

Описаний китайською стороною випадок має певну схожість із повідомленнями про аварії американських есмінців цього року. Водночас немає доказів, що корабель, про який повідомило CCTV, був американським або що інциденти з кораблями США були пов’язані з діями китайських ВМС.

28 квітня есмінець USS Higgins класу Arleigh Burke, що базується в Йокосуці в Японії, зазнав несправності електросистеми. Сьомий флот США заявляв, що корабель втратив електроживлення, а згодом відновив живлення та силову установку. Початкові дані вказували на електричну несправність, яка могла спричинити іскри або задимлення. Корабель чотири дні залишався без звичайного електроживлення, після чого його відбуксирували до філіппінської затоки Субік для ремонту.

Офіційні заяви США не пов’язували несправність USS Higgins із будь-якою місією чи зустріччю з китайськими військовими кораблями.

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