Китай заявив, що мита США завадили домовленостям G20 — The Hindu

Китай заявив, що американські мита та розбіжності між учасниками G20 завадили узгодити позиції щодо надлишкових виробничих потужностей і примусової праці на зустрічі міністрів торгівлі у Мілвокі, США. Про це повідомляє The Hindu.

Переговори без документа

Міністри торгівлі країн G20 провели у Мілвокі дводенні переговори, однак не досягли згоди щодо протидії надлишковим виробничим потужностям і примусовій праці. Ці питання часто порушують у контексті Китаю.

За словами торгового представника США Джеймісона Гріра, проєкт міністерської заяви щодо надлишкових потужностей підтримали всі, крім кількох учасників. Документ, серед іншого, закликав усі країни усувати структурні надлишкові виробничі потужності у своїх економіках. Такі потужності вважають чинником несправедливого зниження цін.

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Позиція Пекіна

Міністерство комерції Китаю заявило, що питання надлишкових потужностей і примусової праці від початку були суперечливими. У відомстві зазначили, що члени G20 стикаються з митами, пов’язаними з примусовою працею, а також часто стають об’єктами розслідувань щодо надлишкових виробничих потужностей.

За оцінкою китайської сторони, багато учасників G20 мали різні погляди на рішення американського головування винести ці теми на обговорення, домагатися спільної заяви та створення механізмів співпраці. Пекін заявив, що через розбіжності серед більшості учасників зустріч не завершилася ухваленням підсумкового документа з цих питань.

Китай також звернув увагу, що в заяві голови після переговорів згадано окрему заяву США та ще двох країн G20 щодо примусової праці, зроблену поза межами формату G20. Не уточнюється, які саме держави виступили проти документа. Саміт лідерів G20 заплановано на середину грудня на гольф-курорті в Маямі, що належить президенту США Дональду Трампу.

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