Китай закликав ЄС не запроваджувати протекціоністські заходи — Anadolu Agency

Китай закликав Європейський Союз утриматися від запровадження протекціоністських заходів на тлі повідомлень про підготовку нових торговельних інструментів ЄС для скорочення дефіциту в торгівлі з КНР. Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Брюссель має дотримуватися зобов’язань щодо вільної та відкритої торгівлі, а також правил Світової організації торгівлі.

Заклик Пекіна до діалогу

Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на китайське державне видання Global Times, Мао Нін висловила сподівання, що ЄС відмовиться від протекціоністської та дискримінаційної політики й заходів. Вона також закликала Євросоюз співпрацювати з Китаєм задля більш збалансованої та сталої двосторонньої торгівлі, зберігаючи стабільність світових виробничих ланцюгів і ланцюгів постачання.

За її словами, прогрес під час другого регулярного засідання китайсько-європейського механізму консультацій щодо торгівлі та інвестицій засвідчив, що сторони можуть врегульовувати розбіжності через діалог.

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Дефіцит у торгівлі з КНР

Заява китайської сторони пролунала після повідомлення Bloomberg про те, що ЄС готує нові торговельні повноваження, які можуть фактично обмежити доступ до європейського ринку. За даними агентства, лідери ЄС на зустрічі в Брюсселі попросили Європейську комісію до кінця року підготувати відповідну пропозицію.

У 2025 році Євросоюз імпортував із Китаю товарів на 650 млрд доларів, тоді як експорт до КНР становив 232 млрд доларів. Таким чином, дефіцит торгівлі товарами сягнув приблизно 418 млрд доларів, свідчать дані Європейської комісії.

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