Китай закликав Францію та Німеччину не вдаватися до протекціонізму — ECNS

У Китаї посадовці закликали Францію та Німеччину не сприяти запровадженню Європейським Союзом протекціоністських заходів напередодні можливих торговельних переговорів між КНР та ЄС. Як повідомляє ECNS, представник Міністерства комерції Китаю заявив, що Париж і Берлін мають дотримуватися принципів відкритості, співпраці та вільної торгівлі, а також правил Світової організації торгівлі.

Лист Макрона і Мерца

Заява пролунала після повідомлень про лист, який президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц спільно надіслали президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. У ньому вони закликали посилити ЄС за допомогою нового інструменту диверсифікації торгівлі та нового механізму торговельного захисту.

За даними Reuters, на які посилається видання, Єврокомісія позитивно оцінила лист і неофіційний документ із пропозиціями, назвавши їх внеском у дискусію про геоекономічні ризики та глобальні дисбаланси. Китай у листі прямо не згадувався, однак аналітики вважали його ймовірним об'єктом запропонованих заходів, оскільки документ з'явився перед можливими перемовинами КНР і ЄС.

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Позиція бізнесу та переговори

Китайська торговельна палата в ЄС також виступила проти пропозиції в її нинішньому вигляді. У палаті вважають, що створення такого механізму на критичному етапі переговорів здатне посилити невизначеність, підірвати взаємну довіру та ускладнити досягнення практичних результатів.

У червні Китай та ЄС провели перший раунд торговельних переговорів і створили чотири робочі напрями: балансування торгівлі та інвестицій, експортний контроль, права інтелектуальної власності й реформу СОТ. Двостороння торгівля сторін у 2025 році перевищила 828 млрд доларів.

Голова правління Федеральної асоціації економічного розвитку і зовнішньої торгівлі Німеччини Міхаель Шуман заявив, що німецькі компанії занепокоєні політичною невизначеністю у відносинах Китаю та ЄС. За його словами, бізнес очікує передбачуваності, чесної конкуренції, кращого доступу до ринків і сигналу, що сторони прагнуть врегульовувати розбіжності, а не посилювати їх.

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