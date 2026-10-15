Китай закликав США не надсилати сигналів сепаратистським силам Тайваню — ECNS

У Китаї речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін закликала Сполучені Штати припинити надсилати «неправильні сигнали» сепаратистським силам, які виступають за незалежність Тайваню. Про це вона заявила під час регулярного брифінгу для медіа у вівторок, повідомляє ECNS.

Позиція китайського МЗС

За словами Мао Нін, принцип одного Китаю є базовою нормою міжнародних відносин і переважним консенсусом міжнародної спільноти. Вона також назвала цей принцип політичною основою відносин між Китаєм та США.

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Заклик до США

Речниця заявила, що американська сторона повинна дотримуватися принципу одного Китаю та положень трьох спільних китайсько-американських комюніке. За її словами, США мають обережно підходити до тайванського питання та припинити надсилати «неправильні сигнали» сепаратистським силам, які виступають за незалежність Тайваню.

Заява Мао Нін прозвучала на регулярному брифінгу китайського зовнішньополітичного відомства. У повідомленні ECNS не наведено додаткових подробиць щодо обставин, за яких речниця зробила цю заяву.

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