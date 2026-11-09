Китай закликав Україну та Росію укласти мирну угоду на тлі переговорів в Абу-Дабі

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9 листопада Китай на засіданні Ради Безпеки ООН висловив підтримку дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни Росії проти України. Крім того, Пекін закликав міжнародну спільноту сприяти проведенню тристоронніх переговорів в Абу-Дабі та допомогти сторонам досягти мирної домовленості.

Китай підтримав мирні перемовини

Сунь Лей привітав дипломатичні зусилля щодо досягнення миру в Україні, які продовжаться 10-11 листопада в Абу-Дабі.

Дипломат заявив, що зараз - критично важливий етап "для врегулювання ситуації в Україні шляхом переговорів".

"Китай підтримує зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що зацікавлені сторони підуть назустріч одна одній, збережуть цю позитивну динаміку та сприятимуть якнайшвидшому політичному вирішенню кризи", - сказав він.

Три важливі моменти

Сунь Лей наголосив на трьох моментах. На його думку, по-перше, необхідно забезпечити дотримання гуманітарних норм і здійснити деескалацію ситуації. Він привітав черговий обмін полоненими між Росією та Україною і гуманітарну місію в Олешках.

"Ми закликаємо сторони ставити людські життя на перше місце, зберігати спокій і стриманість, а також ефективно захищати цивільне населення та цивільну інфраструктуру, приділяючи особливу увагу вразливим групам, зокрема жінкам і дітям", - сказав Лей.

По-друге, як заявив китайський дипломат, сторонам необхідно зміцнити прагнення до миру та скористатися можливістю для проведення переговорів. Для цього потрібно зрбити низку кроків:

продемонструвати політичну волю,

підтримувати зв'язок,

поступово досягати консенсусу,

та спільно працювати над укладенням всеосяжної, довготривалої та обов'язкової до виконання мирної угоди.

Лей додав, що КНР розраховує на сприяння міжнародної спільноти створенню "сприятливої атмосфери для мирних переговорів".

По-третє, на думку китайської сторони, "необхідно усунути першопричини кризи задля досягнення тривалого миру". Лей додав, що "у конфліктах і війнах не буває переможців".

Позиція Китаю

Дипломат каже, що позиція Китаю щодо українського питання (так у КНР називають війну РФ проти України - ред.) залишається послідовною.

"Керуючись "чотирма пунктами", запропонованими Головою Сі Цзіньпіном, ми продовжуємо сприяти мирним переговорам і політичному врегулюванню. Ми підтримуємо тісні контакти з усіма залученими сторонами, зокрема з Росією та Україною, а також активно займаємося "човниковою дипломатією", - сказав Лей.

Дипломат запевнив, що Китай готовий разом із міжнародною спільнотою й надалі докладати зусиль задля:

якнайшвидшого припинення вогню,

завершення бойових дій,

забезпечення довгострокової стабільності в регіоні.

Про це повідомляється з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН 9 листопада.

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