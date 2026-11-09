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Китай закликав Україну та Росію укласти мирну угоду на тлі переговорів в Абу-Дабі

UA NEWS 09 Листопада 2026 21:14
Китай закликав Україну та Росію укласти мирну угоду на тлі переговорів в Абу-Дабі
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9 листопада Китай на засіданні Ради Безпеки ООН висловив підтримку дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни Росії проти України. Крім того, Пекін закликав міжнародну спільноту сприяти проведенню тристоронніх переговорів в Абу-Дабі та допомогти сторонам досягти мирної домовленості.

Китай підтримав мирні перемовини

Сунь Лей привітав дипломатичні зусилля щодо досягнення миру в Україні, які продовжаться 10-11 листопада в Абу-Дабі.

Дипломат заявив, що зараз - критично важливий етап "для врегулювання ситуації в Україні шляхом переговорів".

"Китай підтримує зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що зацікавлені сторони підуть назустріч одна одній, збережуть цю позитивну динаміку та сприятимуть якнайшвидшому політичному вирішенню кризи", - сказав він.

Три важливі моменти

Сунь Лей наголосив на трьох моментах. На його думку, по-перше, необхідно забезпечити дотримання гуманітарних норм і здійснити деескалацію ситуації. Він привітав черговий обмін полоненими між Росією та Україною і гуманітарну місію в Олешках.

"Ми закликаємо сторони ставити людські життя на перше місце, зберігати спокій і стриманість, а також ефективно захищати цивільне населення та цивільну інфраструктуру, приділяючи особливу увагу вразливим групам, зокрема жінкам і дітям", - сказав Лей.

По-друге, як заявив китайський дипломат, сторонам необхідно зміцнити прагнення до миру та скористатися можливістю для проведення переговорів. Для цього потрібно зрбити низку кроків:

  • продемонструвати політичну волю,

  • підтримувати зв'язок,

  • поступово досягати консенсусу,

  • та спільно працювати над укладенням всеосяжної, довготривалої та обов'язкової до виконання мирної угоди.

Лей додав, що КНР розраховує на сприяння міжнародної спільноти створенню "сприятливої атмосфери для мирних переговорів".

По-третє, на думку китайської сторони, "необхідно усунути першопричини кризи задля досягнення тривалого миру". Лей додав, що "у конфліктах і війнах не буває переможців".

Позиція Китаю

Дипломат каже, що позиція Китаю щодо українського питання (так у КНР називають війну РФ проти України - ред.) залишається послідовною.

"Керуючись "чотирма пунктами", запропонованими Головою Сі Цзіньпіном, ми продовжуємо сприяти мирним переговорам і політичному врегулюванню. Ми підтримуємо тісні контакти з усіма залученими сторонами, зокрема з Росією та Україною, а також активно займаємося "човниковою дипломатією", - сказав Лей.

Дипломат запевнив, що Китай готовий разом із міжнародною спільнотою й надалі докладати зусиль задля:

  • якнайшвидшого припинення вогню,

  • завершення бойових дій,

  • забезпечення довгострокової стабільності в регіоні.

Про це повідомляється з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН 9 листопада.

Росія посилила склад делегації на переговорах з Україною та США в Абу-Дабі, — Bloomberg.

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