Китай запропонував перерви для працівників платформ — Channel NewsAsia

У Китаї 8 жовтня оприлюднили проєкт правил для водіїв сервісів замовлення поїздок, кур’єрів та інших працівників платформ. Документ передбачає перерви після чотирьох годин безперервної роботи, виплату винагороди щонайменше раз на місяць і підвищені ставки за роботу в офіційні святкові дні, повідомляє Channel NewsAsia.

Працівники, яких охоплює проєкт, є частиною приблизно 84 мільйонів людей, зайнятих у тому, що Пекін називає «новими формами зайнятості». Згідно з документом, компанії також повинні будуть враховувати витрати працівників, зокрема на транспортні засоби, заряджання та страхування, під час розрахунку оплати.

Контроль за алгоритмами

Проєкт пропонує посилити контроль за алгоритмами, які розподіляють замовлення, визначають терміни доставки та оцінюють роботу кур’єрів. Рішення припинити призначення замовлень або заблокувати обліковий запис мають проходити перевірку людиною, а не ухвалюватися лише автоматизованою системою.

Викладачка трудового права Ланкастерського університету Оу Лінь зазначила, що проєкт не створює цілком нових трудових прав, а має перетворити частину чинних захисних вимог на більш юридично обов’язкові норми. Китайська влада вже видавала рекомендації щодо захисту працівників платформ у 2021 та 2024 роках.

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Різні умови роботи

Кур’єри, які працюють через підрядників і прив’язані до змін на локальних станціях доставки, можуть мати обмежений контроль над днями відпочинку. Один із кур’єрів Meituan у Шеньчжені розповів, що його станція дозволяє чотири вихідні на місяць, але сама визначає їхні дати. За його словами, скарга клієнта може призвести до утримання близько 200 юанів, а запізнення впливає на бонуси.

Водночас кур’єри, які самостійно обирають замовлення через кілька застосунків, мають гнучкіший графік, але часто не отримують внесків на пенсійне та медичне страхування. За даними звіту Meituan за 2024–2025 роки, такі кур’єри становили 71,5% щомісячно активних кур’єрів компанії у 2024 році.

Громадське обговорення проєкту триватиме до 8 листопада, а дати його можливого набуття чинності ще не оголосили. Аналітики, опитані виданням, вказують на труднощі з виконанням запропонованих норм через різні моделі зайнятості, фінансову залежність працівників від щоденного заробітку та розподіл відповідальності між платформами й підрядниками.

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