Китай запровадив санкції проти фірми батька кандидата в мери Тайбея — Taipei Times

Рада у справах материкового Китаю Тайваню заявила, що санкції, запроваджені китайським Управлінням у справах Тайваню проти компанії VWAY, є спробою тиску на тайванське суспільство та втручання у демократичні вибори. VWAY належить Шен Ту-чену — батькові законодавця від Демократичної прогресивної партії Пуми Шеня, який балотується на посаду мера Тайбея.

Як повідомляє Taipei Times, китайська сторона заборонила VWAY вести бізнес і співпрацювати з організаціями в Китаї. Речник Управління у справах Тайваню Чень Біньхуа заявив, що Китай у червні минулого року вже запровадив санкції проти іншої компанії Шен Ту-чена — Sicuens International. За його словами, Шен Ту-чен нібито продовжив працювати з китайськими компаніями через VWAY.

Повідомлення гонконзьких видань

Гонконзькі газети Ta Kung Pao та Wen Wei Po повідомили, що VWAY після санкцій проти Sicuens International продовжувала отримувати прибуток у Китаї. За їхніми даними, обсяг торгівлі VWAY за приблизно 10 місяців до березня становив близько 700 тисяч доларів США. Taipei Times зазначає, що ці видання належать Офісу зв’язку в Гонконзі.

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Тайванська рада назвала послідовність подій схожою на торішню: спочатку в гонконзьких медіа з’являються цільові публікації, а потім китайське Управління у справах Тайваню оголошує про санкції. Відомство заявило, що під час виборів Комуністична партія Китаю співпрацює з медіа для впливу на громадську думку, позначення окремих політичних сил і кандидатів та економічного тиску.

Реакція Пуми Шеня

Пума Шень назвав ці публікації повторенням тверджень 2024 року, на які він, за його словами, неодноразово відповідав. Він заявив, що його родина веде бізнес з Еквадором, але це подають як роботу в Китаї. Політик також сказав, що Китай уже запровадив проти нього санкції та вніс його до списку розшуку, а китайська влада нібито наймала жителів Гонконгу для стеження за ним.

Виборчий штаб Шеня заявив, що мешканці Тайбея обиратимуть наступного мера і такі дії не здобудуть їхньої довіри. Фракція Демократичної прогресивної партії в парламенті Тайваню також заявила, що атака спрямована саме проти Шеня.

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