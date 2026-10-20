Китай зберіг ключові кредитні ставки на рівні 3,0% і 3,5% — ECNS

Народний банк Китаю 20 жовтня залишив без змін прайм-ставки за кредитами: однорічну — на рівні 3,0%, а ставку для позик строком понад п’ять років — на рівні 3,5%.

Дві ставки без змін

За даними ECNS, рішення оприлюднив Народний банк Китаю — центральний банк країни. Повідомлення ECNS датоване 20 жовтня 2026 року, а самі ставки банк залишив незмінними у вівторок.

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Йдеться про два значення loan prime rate (LPR): перше застосовується до однорічного строку, друге — до позик із терміном понад п’ять років. Для однорічної LPR збережено 3,0%, а для довгострокових позик — 3,5%.

Чинність до нового оголошення

Встановлені значення діятимуть до наступного оголошення LPR. За повідомленням центрального банку, до цього оголошення для однорічних кредитів застосовуватиметься ставка 3,0%, а для позик понад п’ять років — 3,5%.

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