Китай збудував більш як удвічі більший тоннаж бойових кораблів, ніж США — Defense News

У Парижі, Франція, у звіті World Defense Shipbuilding, оприлюдненому Euronaval, підрахували, що Китай у 2024–2025 роках збудував 636 208 тонн бойових кораблів. Це більш як удвічі перевищує показник США, які за той самий період побудували кораблі загальним тоннажем 270 509 тонн, повідомляє Defense News.

Частка Китаю у світовому суднобудуванні

За даними звіту, Китай забезпечив понад третину світового тоннажу бойових кораблів, збудованих у 2024–2025 роках. Дані для дослідження зібрали видання Flottes de Combat і французька асоціація морської промисловості Gican.

Загальний тоннаж бойових кораблів, збудованих у світі за ці два роки, сягнув 1,47 млн тонн проти 959 671 тонни у попередній дворічний період. Вартість світового будівництва бойових кораблів зросла з 81,8 млрд доларів у 2022–2023 роках до 123,9 млрд доларів у 2024–2025 роках. Вартість китайського виробництва оцінено у 43,5 млрд доларів, американського — у 26,8 млрд доларів.

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Зміна темпів виробництва

У 2022–2023 роках співвідношення було іншим: китайські верфі збудували бойових кораблів загальним тоннажем 202 520 тонн, а американські — 245 703 тонни. Водночас станом на 1 січня 2026 року сукупний тоннаж американського флоту бойових кораблів водотоннажністю понад 200 тонн становив 3,11 млн тонн, тоді як китайського — 1,44 млн тонн.

У 2024–2025 роках Росія посіла третє місце за тоннажем збудованих бойових кораблів із показником 149 056 тонн. Далі йшли Індія з 76 430 тоннами та Італія з 53 700 тоннами. Виставка Euronaval, перед якою оприлюднили звіт, має розпочатися в Парижі 3 листопада.

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