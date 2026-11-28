У Ташкенті, столиці Узбекистану, польська боксерка Наталія Кучевська програла китаянці Сіньюй Ці у чвертьфіналі фінального турніру Кубка світу 2026. Поєдинок у категорії до 48 кг завершився перемогою представниці Китаю з рахунком 0:5, повідомляє Interia Sport.

Попередження у другому раунді

Кучевська виграла перший раунд із рахунком 3:2 за суддівськими записками. Однак на 67-й секунді другого раунду рефері з Тунісу Сарра Булель винесла польській спортсменці попередження, що передбачало зняття одного бала.

Після цього Ці виграла другий раунд на всіх суддівських записках. Перед останнім раундом на двох картках китаянка вела 20:17, а ще на трьох — 19:18. У третьому раунді Кучевська пішла в атаку, але Ці знову перемогла з рахунком 5:0. Рахунок за раундами становив 3:2, 0:5, 0:5, а підсумкові записки суддів — 26:30, 27:29, 27:29, 27:29 і 26:30.

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Вихід до півфіналу

Сіньюй Ці вийшла до півфіналу турніру. За даними видання, минулого року вона здобула бронзову медаль чемпіонату світу в Ліверпулі, а у квітні виграла Кубок світу в Бразилії.

У фінальному турнірі Кубка світу в Ташкенті виступають вісім представників Польщі — п’ять боксерок і троє боксерів. Як зазначає видання, у суботу в надважкій вазі має провести бій польський боксер Якуб Домурад.

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