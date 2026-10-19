Китайські фізики виявили топологічну структуру критичних точок — South China Morning Post
Китайські фізики виявили, що критична точка — поріг, за якого фізична система швидко змінює свій стан, — може мати гладку математичну структуру, подібну до отвору бублика. Про це повідомляє South China Morning Post.
Критичні явища і топологія
Упродовж десятиліть критичні явища, які описують зміни фізичних систем у критичних точках, і топологію здебільшого розглядали як окремі напрями досліджень. Топологія вивчає властивості геометрії.
Класичним прикладом у топології є сфера та бублик: їх не можна перетворити одну форму на іншу лише розтягуванням чи згинанням, оскільки вони мають різну кількість отворів. Для цього поверхню потрібно було б розрізати або склеїти.
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Публікація в Nature
Роботу дослідників із сінгапурських і китайських установ опублікували в журналі Nature 7 жовтня. Cheng Zheyu і Zhang Xiuhai, обидва пов’язані з Наньянським технологічним університетом у Сінгапурі, стали спільними першими авторами дослідження.
Дослідники на чолі з Cheng Zheyu перевіряли, чи можуть топологічні властивості, подібні до отвору бублика, існувати в критичних точках — межах, де фізичні системи змінюють свою поведінку.