Китайські ВМС заявили про незаконний вхід USS Charleston біля мілини Сабіна — The Hindu

Китайське Південне командування ВМС у вівторок, 20 жовтня 2026 року, заявило, що американський прибережний бойовий корабель USS Charleston без схвалення Пекіна увійшов у води поблизу мілини Сабіна в архіпелазі Спратлі. Про це повідомляє The Hindu.

Заява китайського флоту

У командуванні назвали цей вхід незаконним і заявили, що він поставив під загрозу морську безпеку. Китайський флот, за його заявою, направив сили для відстеження та моніторингу USS Charleston у цьому районі.

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Китайська сторона також заявила, що дії США порушують суверенні права Китаю і шкодять регіональному миру та стабільності. Китайські військові пов'язали ці оцінки з діями американського корабля в районі мілини.

Суперечка за мілину Сабіна

Китай і Філіппіни оспорюють суверенітет над мілиною Сабіна та всім архіпелагом Спратлі. Філіппіни мають договір про взаємну оборону зі Сполученими Штатами Америки.

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