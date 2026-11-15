Ківіор за даними медіа достроково залишить збірну Польщі — Interia Sport

Захисник збірної Польщі та «Порту» Якуб Ківіор, за даними медіа, достроково залишить табір національної команди. Як повідомляє Interia Sport із посиланням на Meczyki, 26-річний футболіст у понеділок має повернутися до клубу.

Пропустить матч зі Швецією

Ківіор не зіграє у вівторковому матчі Ліги націй проти Швеції через дискваліфікацію. Захисник отримав чергову жовту картку в суботній грі Польщі з Румунією в Бухаресті, яка завершилася поразкою польської команди з рахунком 1:2.

Після цього результату збірна Польщі втратила шанси підвищитися до Дивізіону А Ліги націй. Команда також не потрапить до другого кошика під час жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи.

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Повернення до клубу

За інформацією Meczyki, після від’їзду зі збірної Ківіор готуватиметься з «Порту» до найближчого клубного матчу. 20 листопада «Порту» має зіграти з USC Paredes у 1/16 фіналу Кубка Португалії.

У матчі зі Швецією, за даними Interia Sport, також не очікують на захисника Меті Кеша, який має проблеми зі здоров’ям.

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