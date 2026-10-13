Кліматична активістка Тунберг долучилася до протесту в Парижі — The Guardian

Кліматична активістка Грета Тунберг приєдналася до учнівського протесту біля ліцею Поль Елюар у Сен-Дені, передмісті Парижа у Франції. Школярі виступають проти нестачі вчителів, переповнених класів і занедбаного стану шкільних будівель, повідомляє The Guardian.

Тунберг заявила журналістам, що молодь не залучають до обговорення проблем освіти. За її словами, майбутнє молодих людей «у них крадуть», а школи не отримують необхідних інвестицій.

Протести тривають третій тиждень

Акції тривають уже третій тиждень. Їх підтримують профспілки, частина вчителів і політики радикальної лівої опозиції. За даними французького МВС, минулого вівторка в маршах по країні взяли участь понад 260 тисяч людей, а в четвер — ще 75 тисяч. Нові протести очікувалися у кількох великих містах, зокрема в Парижі.

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У Парижі, Марселі та інших містах ліцеї знову блокували. Студентська профспілка UE, чиї члени також долучилися до демонстрацій солідарності, заявила, що влада не дослухається до молоді.

Затримання та заяви про жорстокість поліції

Міністр освіти Едуар Жеффре заявив, що до шкіл із найбільшою нестачею кадрів спрямовують 3 тисячі вчителів-замінників. Він очікував, що повністю закриються близько 200 із 3 700 французьких ліцеїв. Французькі медіа також повідомляли про скасування або зрив занять у значно більшій кількості шкіл, частина з яких перейшла на дистанційне навчання.

Президент Емманюель Макрон закликав до стриманості, заявивши, що проблеми потребують часу, консультацій, обговорення та поваги. За урядовими даними, під час протестів затримали понад 6 800 людей, переважно неповнолітніх; проти приблизно 1 500 осіб ведуть судові провадження. Міністерство юстиції повідомило про розслідування 24 заяв щодо жорстокості поліції. Правозахисні організації та учасники акцій звинувачують правоохоронців у непропорційному застосуванні сили.

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