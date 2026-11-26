Польський DevelopRes Rzeszów у Ряшеві, Польща, переміг німецький Dresdner SC з рахунком 3:0 у матчі першого туру жіночої Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася з рахунками за сетами 25:19, 25:19, 25:22, повідомляє Interia Sport.

Картки для тренерів

На початку другого сету Dresdner SC повів 10:7. Головний тренер німецької команди Александер Вайбл емоційно відреагував на рішення арбітрині Марії Родрігес, яка показала йому червону картку. Це принесло очко господаркам.

Згодом жовту картку отримала тренерка DevelopRes Єлена Благоєвич. Волейболістки з Ряшева зрівняли рахунок, після чого вийшли вперед і вдруге виграли партію 25:19. Уліана Котар за перші два сети набрала 12 очок, зокрема відзначилася блоком та ейсом.

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Кінцівка третього сету

У третій партії німецька команда вела 8:6, згодом зрівняла рахунок до 16:16 та вийшла вперед на два очки. DevelopRes відігрався завдяки подачам Юліти Пясецької та Аліції Грабки. У контратаках результативно діяла Марріт Яспер, а господарки виграли сет 25:22.

DevelopRes виступає у групі B, де також грають італійські Imoco Conegliano та Igor Gorgonzola Novara. У двох попередніх сезонах команда з Ряшева доходила до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Перед стартом турніру клуб здобув Суперкубок Польщі та виграв усі вісім перших матчів національного чемпіонату.

В інших матчах за участю польських клубів PGE Budowlani Łódź поступився Galatasaray з рахунком 1:3, а UNI Opole переміг Volley Mulhouse Alsace — 3:0.

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