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Північна Корея кілька разів відмовлялася приймати особисті листи президента США Дональда Трампа, адресовані лідеру КНДР Кім Чен Ину. Офіційних пояснень таких дій Пхеньян не надавав, однак аналітики припускають, що небажання відновлювати контакти з Вашингтоном може бути частиною стратегії північнокорейського керівництва.

За інформацією видання, американська адміністрація намагалася відновити дипломатичні контакти між Вашингтоном і Пхеньяном, проте північнокорейська сторона не йшла назустріч.

Двоє співрозмовників, обізнаних із ситуацією, розповіли, що після повернення до Білого дому в січні 2025 року Дональд Трамп неодноразово намагався передати особисті послання Кім Чен Ину. Для цього використовували представників США при ООН у Нью-Йорку.

Крім того, американські дипломати намагалися вручити листи безпосередньо північнокорейським колегам, однак ті відмовлялися їх приймати.

У своїх посланнях Трамп пропонував відновити канали зв'язку між двома країнами та поновити діалог із північнокорейським лідером. Водночас залишається невідомим, чи вдалося американській адміністрації згодом передати хоча б один із листів безпосередньо Кім Чен Ину.

Пхеньян публічно не пояснював причин відмови від послань американського президента. Однак аналітики пов'язують таку поведінку зі зміною позиції Північної Кореї на міжнародній арені та її ставленням до політики США.

Як повідомляло південнокорейське видання Korea JoongAng Daily у червні 2025 року, відмова прийняти лист могла бути стратегічним кроком Пхеньяна, спрямованим на посилення власних позицій перед можливим поверненням до переговорів.

Зокрема, Північна Корея, ймовірно, прагне домогтися визнання свого статусу ядерної держави. Це може бути однією з умов, які КНДР висуватиме під час потенційного діалогу зі Сполученими Штатами.

Ще одним чинником могло стати зміцнення відносин Пхеньяна з Москвою та збереження тісних зв'язків із Пекіном. Поглиблення співпраці з Росією та Китаєм могло зменшити зацікавленість КНДР у швидкому відновленні контактів із Вашингтоном.

Водночас раніше північнокорейська сторона давала зрозуміти, що особисті відносини між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином не є достатньою підставою для відмови від ядерної програми.

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа лідери США та КНДР провели три особисті зустрічі.

Перший саміт відбувся в червні 2018 року в Сінгапурі, другий – у лютому 2019 року у В'єтнамі, а третя зустріч пройшла в червні 2019 року в демілітаризованій зоні на кордоні Північної та Південної Кореї.

За цей період Трамп і Кім Чен Ин також обмінялися щонайменше 27 особистими листами. Американський президент називав їх «прекрасними листами» та неодноразово наголошував на хороших стосунках із північнокорейським лідером.

Однак переговори в Ханої завершилися без укладення угоди. Сторони не змогли домовитися про денуклеаризацію Північної Кореї та умови скасування американських санкцій.

Після повернення до Білого дому Трамп неодноразово заявляв про бажання знову зустрітися з Кім Чен Ином.

У серпні 2026 року американський президент знову говорив про хороші відносини з лідером КНДР і стверджував, що той відповів на його пропозиції щодо відновлення контактів.

Водночас Пхеньян публічно не підтверджував, що між сторонами відбувається такий діалог.

Про це повідомляє видання MS NOW.

Президент США Дональд Трамп 16 листопада у Вашингтоні заявив, що цього тижня може зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Китаї. Про це він сказав журналістам перед від’їздом із Білого дому до Філіппін та Китаю.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, однак для цього висуває низку жорстких умов, серед яких — можливе пом’якшення західних санкцій. Водночас американські та південнокорейські посадовці вважають, що шанси на проведення зустрічі до кінця 2026 року зменшуються.

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