КНДР оприлюднила фото Кім Чен Ина на тлі чуток про крововилив у мозок і кому

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Північна Корея опублікувала фотографії лідера країни Кім Чен Ина після поширення чуток про нібито різке погіршення його здоров’я. Раніше в медіа з’явилися непідтверджені повідомлення, що очільник КНДР міг перенести крововилив у мозок, впасти в кому та бути вивезеним до Китаю. Водночас невідомо, коли саме були зроблені оприлюднені світлини.

За інформацією ЦТАК, 19 жовтня Кім Чен Ин відвідав виставку одягу та взуття в Пхеньяні. На опублікованих фотографіях північнокорейський лідер оглядає представлені товари та спілкується з працівниками.

Однак видання New York Post звернуло увагу на те, що точна дата створення фотографій залишається невідомою. Тому сама публікація не дає змоги достеменно встановити, коли саме Кім Чен Ин відвідав захід.

Світлини з’явилися після повідомлень британського таблоїда The Sun, який із посиланням на дописи в соціальних мережах написав про ймовірне різке погіршення здоров’я керівника КНДР.

Джерелом повідомлень став китайський дисидент Ваньцзюнь Сє, який проживає у США. Спочатку він заявив, що Кім Чен Ин нібито помер, а Китай відправив до Пхеньяна 9 тисяч військових через побоювання політичної кризи.

Згодом дисидент змінив свої твердження та повідомив, що лідер КНДР нібито переніс тяжкий крововилив у мозок, впав у кому й був перевезений до Пекіна. За його словами, китайські лікарі нібито не змогли врятувати життя північнокорейського керівника.

Водночас жодних доказів на підтвердження цих заяв оприлюднено не було. Повідомлення про смерть Кім Чен Ина, його госпіталізацію та перевезення до Китаю залишаються непідтвердженими.

Це не перший випадок, коли в медіа з’являлися повідомлення про можливу смерть Кім Чен Ина або серйозні проблеми з його здоров’ям.

У 2020 році колишній північнокорейський перебіжчик і депутат парламенту Південної Кореї Чжі Сон Хо заявив, що на 99% упевнений у смерті лідера КНДР після операції на серці.

Однак згодом Кім Чен Ин з’явився на публіці, спростувавши припущення про свою смерть.

Нинішні повідомлення про стан здоров’я північнокорейського лідера також не мають підтвердження незалежними доказами. Оприлюднені державним агентством КНДР фотографії свідчать про те, що країна демонструє публічну активність свого керівника, однак невідома дата зйомки не дає змоги зробити остаточні висновки щодо його актуального стану.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) та New York Post.

Наразі у мережі поширюють непідтверджені чутки, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин перебуває в комі. Водночас незалежних підтверджень цієї інформації немає, а офіційний Пхеньян не робив заяв про стан здоров’я керівника країни.

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