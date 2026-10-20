КНДР пригрозила діями у відповідь на навчання Південної Кореї та США — Korea Herald

КНДР заявила про намір відповісти на спільні військові навчання Південної Кореї та США, що тривають на Корейському півострові, а також на окремі маневри США і Японії. Пхеньян назвав ці навчання демонстрацією сили з боку держав, які він вважає ворожими, повідомляє Korea Herald.

Заява Пхеньяна

У коментарі англійською мовою, який поширило державне Центральне телеграфне агентство Кореї, Північна Корея заявила, що застосує принцип дій у відповідь, заснований на силі. У КНДР також стверджують, що військова активність союзників загрожує її безпековим інтересам і регіональній стратегічній стабільності.

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Пхеньян розкритикував Сеул, заявивши, що Південна Корея нібито не приховує агресивного та провокативного характеру навчань. У коментарі КНДР наголосила, що посилюватиме власний оборонний потенціал у відповідь на те, що назвала повторюваними провокаціями США, Японії та Південної Кореї.

Навчання Хогук

Щорічні польові навчання Хогук за участю американських сил Південна Корея розпочала у понеділок. Вони триватимуть до 30 жовтня. За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, у маневрах беруть участь Збройні сили США в Кореї для підвищення сумісності з південнокорейськими військовими. Того самого дня Японія та США почали масштабні навчання Keen Sword.

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