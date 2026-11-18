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Північна Корея будує додатковий об’єкт зі збагачення урану на ядерному комплексі в Йонбьоні.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час засідання Ради керуючих агентства.

За його словами, будівництво нового розширення розпочалося в середині вересня 2026 року, а зовнішні роботи завершили наприкінці жовтня. Розвиток потужностей КНДР із виробництва ядерних матеріалів збройового рівня викликає серйозне занепокоєння агентства.

Гроссі також повідомив, що 5-мегаватний реактор у Йонбьоні, ймовірно, продовжує працювати. Крім того, з квітня цього року функціонує реактор на легкій воді.

МАГАТЕ не має доступу до Північної Кореї з 2009 року, коли Пхеньян вислав інспекторів. Тому агентство стежить за ядерною діяльністю країни переважно за супутниковими знімками.

Джерело: Reuters

КНДР відкинула заклик країн G7 до повної денуклеаризації та знову заявила про намір зберігати свій ядерний арсенал.

Президент США Дональд Трамп 16 листопада у Вашингтоні заявив, що цього тижня може зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Китаї. Про це він сказав журналістам перед від’їздом із Білого дому до Філіппін та Китаю.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, однак для цього висуває низку жорстких умов, серед яких — можливе пом’якшення західних санкцій. Водночас американські та південнокорейські посадовці вважають, що шанси на проведення зустрічі до кінця 2026 року зменшуються.

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