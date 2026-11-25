КНДР наказала закрити швейцарське дипломатичне бюро в Пхеньяні та оголосила його представника Сильвена Астьє персоною нон грата. Дипломат має залишити країну протягом 48 годин, повідомляє RMF24.

Відповідь на санкції Швейцарії

За інформацією північнокорейського агентства KCNA, рішення стало відповіддю на санкції, які Швейцарія запровадила проти молодіжного табору в Сонгдовоні. У заяві МЗС КНДР наголосили, що дії, які, на думку Пхеньяна, порушують суверенні права країни та інтереси її громадян, не можуть бути схвалені.

Напередодні сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чжон погрожувала закриттям швейцарської установи. У Берні заявили, що санкції залишаться чинними, а відновлення роботи бюро не було пов’язане із санкційною політикою. Швейцарське МЗС пояснило AFP, що поновлення діяльності представництва було необхідним для збереження каналів комунікації.

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Санкції через українських дітей

Швейцарська влада внесла табір у Сонгдовоні до санкційного списку, заявивши про його співпрацю з Російською Федерацією — державою-агресором — у переміщенні та русифікації українських дітей, вивезених із тимчасово окупованих територій України. Раніше аналогічні обмеження проти цього об’єкта запровадили Європейський Союз і Велика Британія.

Швейцарське бюро в Пхеньяні, яке формально підпорядковується посольству Швейцарії в Пекіні, відкрилося наприкінці жовтня. У 1997–2020 роках Швейцарія утримувала в КНДР бюро гуманітарного співробітництва, але його закрили через пандемію COVID-19.

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