КНДР заявила про пуск ракети середньої дальності — The Hindu

КНДР заявила, що 3 жовтня випробувала балістичну ракету середньої дальності, яка, за її твердженням, здатна маневрувати під час польоту для уникнення систем протиракетної оборони Південної Кореї та Японії. Про це повідомляє The Hindu.

Заяви про можливості ракети

У Пхеньяні стверджують, що ракета може змінювати траєкторію польоту на низьких висотах. Також КНДР заявила про неуточнені можливості штучного інтелекту, які, за її версією, мають суттєво ускладнити перехоплення ракети.

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Випробування відбулося на тлі посилення напруженості між Північною та Південною Кореєю через вибухи наземних мін поблизу кордону.

Нагляд Кім Чен Ина

Кім Йо Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, повідомила, що він контролював випробування. Вона назвала ракету стратегічною, що, як зазначає видання, означає її призначення для доставлення ядерної зброї.

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