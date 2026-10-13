КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети — RMF24

КНДР заявила про успішний випробувальний запуск тактичної балістичної ракети, проведений 12 жовтня. За даними RMF24, Генеральне ракетне бюро країни повідомило, що тест мав підтвердити результати технічної модернізації ключових елементів озброєння.

Оцінка дальності польоту

Державне агентство KCNA назвало модернізацію великим успіхом, що має підвищити ефективність і точність наступальних систем озброєння. Водночас у повідомленні KCNA не вказали ані кількості запущених ракет, ані дальності їхнього польоту.

Південнокорейське військове командування та Міністерство оборони Японії раніше повідомили про виявлення кількох балістичних ракет, запущених з району Пхеньяна в напрямку Японського моря. За оцінкою військових у Сеулі, одна з них пролетіла понад 900 км.

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Агентство Yonhap звернуло увагу, що повідомлення про випробування оприлюднили лише північнокорейські державні медіа, орієнтовані на закордонну аудиторію. Водночас його не надрукувала газета «Родон Сінмун», призначена для внутрішньої аудиторії КНДР.

Версія про ракету середньої дальності

Південнокорейські військові не виключають, що КНДР могла випробувати балістичну ракету середньої дальності на навмисно скороченій дистанції. Дії Пхеньяна також інтерпретують як демонстрацію сили у відповідь на повідомлення Сеула про успішне перше випробування власного гіперзвукового планерного апарата.

Окремо KCNA повідомило про участь лідера КНДР Кім Чен Ина в церемонії відкриття Музею революції національної оборони. У закладі, присвяченому розвитку національного озброєння, представлені балістична ракета нового покоління «Хвасон-20», гіперзвукові боєголовки та балістичні ракети підводного базування. На церемонії Кім Чен Ина супроводжували його дружина та донька.

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