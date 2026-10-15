КНДР заявила про випробування ракет із підводних човнів — Asharq Al-Awsat

КНДР заявила, що провела випробування двох типів стратегічних крилатих ракет, запущених із підводних човнів, у морі біля східного узбережжя країни. За її версією, метою запусків була перевірка можливостей виконання завдань військово-морськими силами та надійності засобів стримування.

Випробування біля східного узбережжя

За повідомленням Asharq Al-Awsat, яке посилається на державне агентство KCNA, за тестами спостерігали високопоставлені військові. Північнокорейська сторона не оприлюднила характеристик ракет або інших подробиць запуску.

KCNA також заявило, що випробування не мали негативного впливу на безпеку сусідніх країн.

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Розвиток підводного ракетного флоту

КНДР продовжує розробляти сучасні ракетні підводні човни, а також балістичні й крилаті ракети. Раніше країна проводила тестові запуски з різних платформ, зокрема зі старого підводного човна.

Водночас у матеріалі зазначається, що КНДР, імовірно, ще не ввела в повну експлуатацію сучасний ракетний підводний човен. Розвиток такого флоту є одним із військових пріоритетів лідера країни Кім Чен Ина, який контролював розробку стратегічних балістичних і крилатих ракет.

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