КНДР запустила невстановлений об’єкт у бік Східного моря — Korea Herald

КНДР 12 жовтня запустила невстановлений об’єкт у бік Східного моря. Про це повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, пише Korea Herald.

Що відомо про запуск

Південнокорейські військові оголосили про запуск приблизно о 9:22. Вони не розкрили місце старту об’єкта, дальність його польоту та швидкість.

Якщо підтвердиться, що йдеться про балістичну ракету, це буде 16-й такий запуск КНДР від початку року. Попередній запуск Північна Корея здійснила 3 жовтня.

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Випробування Південної Кореї

Запуск КНДР відбувся через чотири дні після того, як Південна Корея публічно повідомила про перше випробування власного гіперзвукового планерного апарата. Це нова стратегічна ударна система, яка перебуває в розробці.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон спостерігав за першим випробувальним запуском, проведеним Агентством оборонних розробок. Адміністрація президента Чхонваде назвала випробування важливим кроком для створення нового потенціалу стримування, здатного уражати ключові цілі на Корейському півострові.

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