KNDS розгортає виробництво Patria 6x6 для Бундесверу — LSM English

У Німеччині компанія KNDS Deutschland розгортає на підприємстві у Фрайзені виробництво колісних бронемашин Patria 6x6 для Бундесверу. Компанія планує передати перші машини наприкінці 2026 року, повідомляє LSM English.

Майже 900 машин для Бундесверу

Початкове замовлення німецької армії охоплює майже 900 бронемашин у чотирьох конфігураціях. Його вартість становить близько 2 млрд євро. Це найбільший окремий контракт в історії фінської компанії Patria, укладений у межах багатонаціональної програми Common Armoured Vehicle System (CAVS).

Спершу машини вироблятимуть у Фінляндії та Латвії, оснащуватимуть спеціалізованими компонентами для німецької армії та проходитимуть фінальне складання на заводі в Саарі. Серійні постачання Бундесверу мають стартувати на початку 2027 року. До кінця того ж року планують передати першу машину, повністю виготовлену у Фрайзені.

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Заміна бронетранспортерів Fuchs

Patria співпрацює з KNDS та іншими німецькими промисловими партнерами, щоб створити локальні виробничі потужності, поєднавши німецькі й фінські інженерні напрацювання. Перші передсерійні Patria 6x6 уже передали для випробувань, навчання операторів, ознайомлення з технічним обслуговуванням та технічної перевірки.

Тривісні бронемашини мають замінити німецькі бронетранспортери Fuchs, які перебувають на службі з початку 1980-х років. Використання платформи Patria має підтримати мету Німеччини досягти повної бойової готовності до 2029 року.

Програму CAVS започаткували Фінляндія та Латвія у 2020 році. Згодом до неї долучилися Швеція, Данія, Норвегія, Німеччина та Велика Британія. Машини, вироблені в межах програми, також уже використовують в Україні в рамках латвійської військової допомоги.

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